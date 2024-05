CDU, SPD, Grüne und FDP in Heiligenhaus setzen Zeichen Parteien stehen gemeinsam ein für Gewaltfreiheit

Bestürzung herrscht angesichts von Übergriffen auf Politiker auch in Heiligenhaus - wie zuvor schon nach vergleichbaren Delikten, bei denen Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungsdienst-Mitarbeiter zu Schaden kamen. Der Schuss auf die CDU-Geschäftsstelle in Neviges war noch nicht bekannt, als in Heiligenhaus die Idee zu einer besonderen Aktion aufkam. Entwicklungen hin zu Gewalt im politischen Getrieb in allen denkbaren Spielarten möchte man gemeinsam in der Stadt entgegentreten. Ein erstes Zeichen ist gesetzt, in Form einer gemeinsamen Erklärung. Heike Klatte (Bündnis '90/Die Grünen), Simone Sönmez (SPD), Volker Ebel (FDP) und Florian Genbrok (CDU) sind die Ortsvorsitzenden ihrer Parteien. Erläuterungen zu Text und Anliegen gibt es am Samstag, ab 10 Uhr, auf dem Sparkassenvorplatz an der Hauptstraße. Auch Bürgermeister Michael Beck wird teilnehmen.