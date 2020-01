Verkehr : Parkscheinautomaten gehen am Samstag in Betrieb

Ratingen (RP) Die Parkscheinautomaten auf den bewirtschafteten Parkplätzen in der Innenstadt gehen am Samstag, 1. Februar, wieder in Betrieb. Die neue Satzung ist in Kraft, die Automaten wurden auf die neue Gebührenordnung umprogrammiert.

Die erste Stunde bleibt frei, danach kostet jede angefangene halbe Stunde 0,50 Euro. Allerdings hat der Rat die Tageshöchstgebühr auf fünf Euro gesenkt. Neu ist auch, dass Elektro-Fahrzeuge mit E-Kennzeichen unter Verwendung der Parkscheibe zwei Stunden frei parken können.

Die Parkscheinautomaten waren im August außer Betrieb genommen worden, weil die alte Satzung unbemerkt zum 31. Dezember 2016 ausgelaufen war. Dies war zunächst deshalb nicht aufgefallen, weil entsprechende Satzungen normalerweise nicht befristet sind. Der Rat musste eine neue Satzung beschließen und nutzte die Gelegenheit, um die Gebühr für das Tagesticket zu senken und das Privileg für E-Autos einzuführen. Gleichzeitig mussten einige durch Vandalismus beschädigte Automaten repariert werden. Neun von zehn Automaten sind betriebsbereit, bei einem sind die Schäden jedoch so groß, dass die Instandsetzung länger dauert.