Am Noldenkothen in Ratingen Anlieger verärgert über Falschparker in Wohngebiet

Der Mediziner Dr. Oliver Meinusch führt seit dem November vergangenen Jahres einen regen Mailverkehr mit der Stadt - zunächst mit dem Ordnungsamt. Es geht um „ruhenden Verkehr“ in diesem reinen Wohngebiet. In einem früheren Schreiben heißt es: „Im Rahmen der Kurzzeitvermietung, in einer ruhigen reinen Wohnsiedlung, bestehen mittlerweile doch Belästigungen durch verkehrsbehinderndes Parken. Wenn die Vermieter schon mit freiem Parkmöglichkeiten werben, sollte doch auch darauf geachtet werden, dass dieses nach der Straßenverkehrsordnung erfolgt.“ Bereits am 13. Dezember ließ Mainusch eine weitere Nachricht folgen - geschehen war seither nichts in seinem Sinne.