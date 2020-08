Vermutlich Brandstiftung : Papiercontainer in West brennt aus

Polizei und Feuerwehr gehen von Brandstiftung aus. Zeugen werden gesucht.

Ratingen West (RP) Ein Altpapier-Container ist in der Nacht an der Weimarer Straße in Ratingen West komplett ausgebrannt. Gegen 1.40 Uhr waren Feuerwehr und Polizei zu dem Brand gerufen worden. Zeugen hatten auf einem Sammelplatz für Müll- und Wertstoff-Rollcontainer, in Höhe des neungeschossigen Mehrfamilienhauses Nr. 4, einen brennenden großen Rollcontainer aus Kunststoff entdeckt und den Notruf gewählt.