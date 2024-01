Outlets in Ratingen Shoppen für Schnäppchenjäger

In Sichtweite der Ratinger Esprit-Schaltezentrale ist der Factory Store am Voisweg 10 auch für Besucher jenseits der Stadtgrenzen gut zu erreichen. Parkplätze sind in ausreichender Zahl direkt vor der Haustür vorhanden. Wer hier shoppen geht, sollte vor allem am Wochenende viel Zeit mitbringen. In der Hauptsache finden Besucher hier Damenoberbekleidung, 20 bis 30 Prozent günstiger – so wirbt der Shop auf seiner Internetseite. Aber auch Herren werden fündig. Verkauft werden Artikel aus vergangenen Saisons, aber auch B-Ware mit kleineren Fehlern. Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 10 bis 18 Uhr.