Oberschlesisches Landesmuseum : Ein Markt rund ums Osterfest

Hösel Das Oberschlesische Landesmuseum bietet einen Tag lang Workshops und vieles mehr an. Gleichzeitig gibt es Führungen durch die Ausstellungen.

(RP) Das Oberschlesische Landesmuseum an der Bahnhofstraße in Hösel lädt zum traditionellen Ostermarkt für Jung und Alt ein. Es ist die perfekte Gelegenheit, die neue Sonderausstellung mit dem Titel „Ich BRAUCH das! Jährliche Feierlichkeiten in Oberschlesien“ zu besuchen, in der es unter anderem auch um viele Frühjahrs- und Osterbräuche geht.