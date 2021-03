Für Kinder und Erwachsene : Osterferien-Angebote im Neanderland trotz Pandemie

Im Märchenzoo Ratingen warten Thomas Kohnen und Heike Klimmek-Kohnen sowie die sieben Zwerge auf Besucher. Foto: Achim Blazy (abz)

Kreis Mettmann Der Märchenzoo und das Industriemuseum Cromford bieten in Ratingen Abwechslung. Aber auch in den Nachbarstädten gibt es vieles zu entdecken.

(RP) Konkrete Planungen für die Osterferien sind in diesen Zeiten nicht leicht. Dennoch können die Feiertage im Neanderland durch verschiedene Freizeitangebote abwechslungsreich gestaltet werden. Virtuell und in der Natur – teils leider unter Vorbehalt aufgrund der nicht vorhersagbaren Corona-Einschränkungen.

Sicher in jeder Hinsicht sind die mit viel Einsatz gestalteten Onlinekurse und -Führungen. Diana Schalthöfer vom Malzauber in Mettmann bietet über Zoom einen Osterferien-Kurs für Kinder zwischen fünf und zwölf Jahren an. Von Montag bis Mittwoch, 29. bis 31. März, werden jeweils zwischen 16.30 und 17.45 Uhr hübsche Ostermotive gemalt. Dabei gibt es live Tipps und Rat von der Künstlerin. Wer lieber unabhängig von festen Terminen ist, kann sich für eine Reihe von Online-Malvideos anmelden, bei denen jede Woche ein neues Erklär-Video freigeschaltet wird.

Beim LVR-Industriemuseum Textilfabrik Cromford in Ratingen erwartet Neugierige im Download-Bereich unter Besucherinfos eine lebendige Audioführung, die mit verschiedenen Stimmen eingesprochen und Musik unterlegt ist. Eine digitale Reise durch die Zeit erleben Besucher auch auf der Homepage des Römischen Museums Haus Bürgel in Monheim am Rhein. Mit viel ehrenamtlichem Engagement führt „Römer“ Gaius Tullius Lupus in historischem Gewand und kleinen Videos auf sympathische Weise durchs Haus.

Faszinierende Zeitgeschichte kann auch am 1., 7. und 9. April bei den Live Online-Führungen durch die Sonderausstellung „Playmobil – Archäologische Weltreise“ des Neanderthal Museums in Mettmann erforscht werden. Eine Mitarbeiterin entführt die Teilnehmer auf Weltreise ins Alte Ägypten oder zu den Maya und erzählt Spannendes zu den Dioramen. Für einen Besuch ist das Neanderthal Museum ebenso wieder geöffnet – auch an Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag.

Abenteuerspaß im Freien gibt es ab sofort wieder in den Baum-Parcours im Waldkletterpark Velbert-Langenberg, im Märchenzoo Ratingen und bei den Osterkursen der Wasserskianlage in Langenfeld.