Ferien in Ratingen Spielend lernen im Industriemuseum

Ferienaktion „Cromforder Scribble Book“: Mit Skizzenheft und Zeichenstift durch Cromford, die erste Fabrik. Worauf achte ich beim Zeichnen einer Spinnmaschine? Welche Details finden sich im Gartensaal des Herrenhauses? Und wie lassen sich die Umgebung, der Park und das Leben rund um das Flüsschen Anger zeichnerisch festhalten? Unter fachkundiger Anleitung werden Fabrik, Herrenhaus und das umliegende Gelände unter die Lupe genommen und erste Motive in kleine Skizzenbücher gezeichnet. Am Ende des Workshops haben alle nicht nur die Spinnmaschinen nach originalen Vorlagen des 18. Jahrhunderts in Aktion gesehen, sondern auch ihr Cromforder Scribble Book mit Skizzen zum Leben erweckt. Termin ist Donnerstag, 4. April, 13.30 bis 16 Uhr, für Neun- bis 15-Jährige.