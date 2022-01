Strompreise in Ratingen : Preisvergleich macht sich bezahlt

Strompreise in Ratingen

Ein genauer Blick auf die Abrechnung kann, zusammen mit einem Blick in den eigenen Vertrag, bares Geld sparen. Foto: Arno Burgi

Ratingen Ratinger Verbraucherschützer raten: Stromrechnung nach Erhalt sorgfältig prüfen. Bei einem möglichen Anbieterwechsel helfen Vergleichsportale.

So viel scheint sicher: Die Abrechnung des Energieversorgers wird manche Kunden hart treffen. Zumindest die Kunden, die ihre Abschläge nicht haben anpassen lassen, müssen mit einer höheren Nachzahlung rechnen. Gepaart mit den neuen höheren Abschlägen im kommenden Jahr, kann eine unliebsame Forderung auf Verbraucher zukommen.

Rechtzeitig sollten sich diejenigen, die vertraglich die Möglichkeit haben und keine Sonderverträge mit längeren Laufzeiten geschlossen haben, um einen neuen alternativen Energielieferanten/ Stromanbieter kümmern, so die OAGV. Das dient nicht nur dem eigenen Budget, sondern hält den Energiemarkt in Bewegung im Sinne aller Kunden. Der Anbieterwechsel sei unkompliziert und online leicht und schnell zu bewerkstelligen, sagt die Arbeitsgemeinschaft. Vergleichsportale nutzen dabei.

Dennoch müsse drauf geachtet werden, nur kurze Vertragslaufzeiten von maximal einem Jahr einzugehen, keine Strompakete einzukaufen, keine Vorauszahlungen für längere Zeiträume zu leisten. Die Ökostrompreise sind nicht immer die niedrigsten, auch nicht wenn sie an erster Stelle bei den Tarifangaben stehen. Die niedrigeren Preise für Verbraucher ergeben sich vor allem aus dem Wechselbonus und erhöhen sich fast immer nach der Vertragslaufzeit. Am Spotmarkt fielen die günstigen Einkäufe weg, so verbleibe den Anbietern nicht allzu viel Spielraum.