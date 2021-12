Advent in Heiligenhaus : Museum war für besondere Momente da

Terracotta-Krippenfiguren aus der Provence gehörten zu den Ausstellungsstücken von weit her. Foto: Blazy, Achim (abz)

Heiligenhaus Fünf Jahre ist es her, dass an der Abtsküche die Heiligenhauser Weihnacht letztmals in einer Ausstellung präsentiert werden konnte. In Pandemiezeiten ist Vergleichbares nicht realisierbar. Pläne der neuen Macher gibt es trotzdem.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Henry Kreilmann

Sie waren über Jahre nicht aus dem Kalender der Stadt Heiligenhaus wegzudenken: die Sonderausstellungen im Museum Abtsküche. Pandemiezeit und personeller Wechsel bringen in dieser Vorweihnachtszeit 2021 insoweit ein Stück erzwungenen Verzicht mit sich. Der Lichtblick: Für das kommende Jahr sind neue Angebote zum Schauen und Staunen in Arbeit.

Eine ziemlich realistisch bemalte Ritterburg und bleierne Ritter, die das mittelalterliche Szenario im Wohnzimmer auferstehen ließen: Es ist Weihnachten 1931 und der kleine Manfred Thum freut sich gemeinsam mit seiner Cousine. „Die Burg gab es jedes Jahr und jedes Mal neu lackiert. Die Bleisoldaten wurden jedes Jahr von Mutter neu gegossen, die Formen dafür wurden vom Nachbarn geliehen“, hieß es in den Aufzeichnungen des Heiligenhausers, der später die Stadt mit seinen Kochkünsten und seiner Liebe zum Jazz prägen sollte. 2016 gab es diese Ritterburg und die Bleisoldaten neben vielen anderen Erinnerungen an das Weihnachtsfest vergangener Jahrzehnte im Museum Abtsküche zu sehen.

INFO Schätze in den Vitrinen Monika Voß⇥RP-AF: A. Blazy Foto: Achim Blazy (abz) Schöner Bestand: Kaufmannsladen, Baukästen, Puppenstuben, Teddybären, Bauklötze sowie Eisenbahn und Kinderservice – in einer Vitrine gibt es im Museum eine kleine Auswahl an Spielzeug der ersten Hälfte des vorherigen Jahrhunderts zu sehen. Neue Mannschaft: Derzeit ist das Museumsteam um Kustodin Monika Voß in den Vorbereitungen für das Veranstaltungsprogramm im kommenden Jahr.

Der damalige Museumskustos Reinhard Schneider hatte mit der Ausstellung „Unter‘m Weihnachtsbaum“ einmal mehr eine liebevolle Sammlung zusammengetragen, deren ausgewählte Details bei den Besucherinnen und Besucher Erinnerungen an Weihnachtsfeste der Vergangenheit weckten. Zum Beispiel Krippenfiguren, die unter dem Baum zu finden sind. Bis heute geblieben ist auch: Dass die Tage bis zum Heiligen Abend sich vor allem für die Kinder fast endlos hinziehen. Sehnsuchtsvoll hofften und hoffen die Kinder immer noch auf die Erfüllung ihrer Wunschlisten. Puppen, Kaufmannsläden, Baukästen und Tretautos lagen dabei nicht nur früher unter‘m Baum, sie sind auch heute noch dort zu finden. Aber warum eigentlich unter dem Tannenbaum? Das war ein Rätsel, das auch Reinhard Schneider damals nicht lösen konnte. Eindeutige Belege für die Herkunft der Tradition des Baums als Mittelpunkt familiärer Weihnachtsfeiern hätten sich nicht gefunden. Als Gaben tragender Baum außerhalb des kirchlichen Bereiches ist er erstmals im 16. Jahrhundert in den Zunfthäusern der Handwerker und später auch bei den Weihnachtsfeiern des Adels zu finden. Seit dem 18. Jahrhundert übernehmen dann auch Teile des gehobenen Bürgertums den Weihnachtsbaum als Teil der Weihnachtsfeier in ihren „Guten Stuben“. Noch bis ins 19. Jahrhundert war der Baum dabei mit Nüssen, Obst und allerhand Leckerem geschmückt.