Ratingen : Orpheus Theater und Kinderballett treten gemeinsam auf

(RP) Am Sonntag, 27. Oktober, findet im Stadttheater um 18 Uhr ein Konzert des Orpheus Theaters Ratingen statt. Das Ensemble präsentiert im Stadttheater ein breitgefächertes Programm mit Opern-, Operetten-, Musical-, Film- und Schlagermelodien.

Als besonderer Gast wird das Ratinger Kinderballett „Ballett und mehr“ unter der Leitung von Silke Hester auftreten. Das Ballett bietet Tanzinteressierten ab dreieinhalb Jahren aufwärts in Ratingen und Düsseldorf-Grafenberg eine Heimat. Ein Alterslimit nach oben gibt es nicht, Tanzen kann jeder lernen, in jeden Alter.

Das Tournee-Ensemble Orpheus Theater Ratingen, das aus acht Sängerinnen und Sängern mit langjähriger, zum Teil internationaler Bühnenerfahrung und einem profilierten Pianisten besteht, hatte sich bei seiner Gründung im Jahr 1997 vorgenommen, Operette einmal ganz anders zu präsentieren. An Stelle der üblichen Inszenierung eines kompletten Werkes werden Highlights der bekanntesten und beliebtesten Werke ausgewählt, die halbszenisch, das heißt in den jeweils zum Stück passenden Originalkostümen, aufgeführt werden. Arien, Duette und Szenen bekommen so durch entsprechende schauspielerische Untermalung Leben und werden nicht völlig von der Handlung isoliert. Das Buffopaar sorgt mit flottem Spiel und lustigen Tanzeinlagen für die heitere Note, die bei der Operette natürlich nicht fehlen darf.