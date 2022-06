Konzert in St. Peter und Paul : Notre Dame-Organisten spielen in Ratingen

Vincent Dubois war schon häufiger in Ratingen zu Gast. Foto: Achim Blazy/Blazy, Achim (abz)

Die Kirche St. Peter und Paul öffnet am Samstag ihre Pforten zur Mitsommernacht. Zu hören sind zwei Konzertblöcke. Das Programm beginnt um 20 Uhr.

Ratingen (RP) Als die Pariser Kathedrale Notre Dame am 16. April 2019 in Flammen stand, war die Bestürzung groß. Notre Dame ist das Herz der Stadt Paris, Stolz der französischen Nation, Touristenmagnet, Glanzpunkt gotischer Architektur und Gotteshaus. „Dass über alle nationalen, religiösen, gesellschaftlichen und weltanschaulichen Grenzen hinweg Menschen um Notre Dame bangten und sich für den Wiederaufbau engagieren, zeigt uns, dass diese Ikone der Baukunst vor allem ein Ankerpunkt der Hoffnung ist!, stellt Kantor Ansgar Wallenhorst heraus. „In Zeiten, wo viele Gewissheiten geschwunden sind, brauchen wir solche Hoffnungszeichen, die wie aus einer anderen Welt zu uns sprechen, uns ein Geländer der Zuversicht und des Vertrauens sind“.

Bevor in der durch das Feuer schwer beschädigten Kirche wieder Gesang und Orgelklänge erklingen werden, bevor sich täglich Tausende Besucher durch den Chorumgang der fünfschiffigen gotischen Basilika schlängeln und die Pariser wie Touristen wieder die vertraute Silhouette mit den Westtürmen und Vierungsspitze am Ufer der Seine bewundern können, werden noch mindestens zwei Jahre vergehen. Doch der mit der Koordination beauftrage General Georgelin, selbst großer Orgelfan seit den Zeiten des legendären Titularorganisten Pierre Cochereau (1924-1984), bleibt optimistisch, dass in 2024 mit Gesang des „Te Deum“ und Orgelgebrause in die Kathedrale eingezogen werden kann.

Info Förderverein freut sich auf Spenden Das Konzert beginnt um 20 Uhr am Samstag, dem 25. Juni. Einlass ist ab 19.30 Uhr am Hauportal. Der Förderverein Musica sacra Ratingen freut sich auf Spenden bei freiem Eintritt. Infos unter www.orgelwelten-ratingen.de

Die Sicherung der Statik ist nach dem diffizilen Abbau des in der Feuersbrunst verformten Baugerüsts abgeschlossen, ebenso die wissenschaftliche Expertise, wie mit dem Bleistaub aus den gut 500 Tonnen geschmolzenen Bleis des Daches umzugehen ist. Steine, Holze, Glasfenster oder eben Orgelpfeifen, die selbst Blei enthalten, müssen unterschiedlich behandelt werden, um den Bleistaub unschädlich zu machen. Die wie durch ein Wunder vom Feuer verschont gebliebene Orgel, die Pfeifenwerk vom 15. Jahrhundert über barocke Meister wie Cliquot und zu einem Großteil ein Werk der Orgelbaulegende Aristide Cavaillé-Coll aus dem Jahr 1868 ist, wurde komplett ausgebaut und wird derzeit aufwendig restauriert. 2023 soll im Herbst der Rückbau des Meisterwerks beginnen, wenn alle Gewölbe wieder geschlossen sind und der gotische Himmel wie auch die himmlische Glaskunst von Fenstern und Rosetten den Klängen aus 7. Jahrhunderten Orgelbaukunst eine Heimat bieten mit der einmaligen Akustik von Notre Dame.

Die Organisten der Kathedrale, zwei an der Chororgel, drei als „Titulaire“ der Hauptorgel unter der Westrose zwischen den Türmen sind zwar nicht arbeitslos geworden, aber doch reduziert in ihrem Dienst: nach einer kurzen Exilszeit in der Pfarrkirche Saint Sulpice im 5. Pariser Arrondissement ist seit Herbst 2019 die gotische Kirche Saint Germain-l’Auxerrois gegenüber dem Louvre quasi Ersatzkathedrale. Umso mehr freuen sich die Titularorganisten, neben ihrer Lehr- und Unterrichtstätigkeit auf Konzertreisen die Kunst ihrer Kathedrale weiterzutragen. Nach den Beschränkungen der Corona-Pandemie geht dies nun wieder grenzüberschreitend in allen Ländern der Welt und an diesem Samstag in Ratingen. Am Spieltisch von St. Peter und Paul haben die beiden Gäste Vincent Dubois, 1980 in der Bretagne geboren, und sein Lehrer und Kollege Philippe Levebvre, Jahrgang 1949, schon oft gesessen.

Am Samstagabend öffnen sich die Portale von St. Peter und Paul zur Mittsommernacht mit Notre Dame- Sound: Vive Notre Dame! Verspricht in zwei Konzertblöcken um 20 Uhr und etwas 21.45 Uhr ein Klangerlebnis, das derzeit an der Seine auf sich warten lässt.

Vincent Dubois eröffnet den Abend mit Werken seines Vorgängers Louis Vierne, der auf seiner Orgelbank am Ende eines Konzertes im Juni 1937 starb. Die 6. Symphonie krönt sein Schaffen in der Nachfolge seiner Lehrer Franck und Widor und im Geist der beethovenschen Orchester-Symphonie. Zugleich war für Vierne die amerikanische Orgel und Einflüsse des Jazz prägend für sein letztes Opus: Im Scherzo hört man Klänge aus den Straßen New Yorks und sieht die Grimassen der Wasserspeier am Turm von Notre Dame. Im Finale rauscht im packenden Rhythmus ein Klangsturm vorbei. Lyrisches gibt es zuvor im Mondscheingesang, dem Clair de Lune.

Im zweiten Konzertblock nach der Pause wird Altmeister Philippe Levebvre einmal die Jahrhunderte von Musik aus Notre Dame vorbeiziehen lassen: von Claude Balbastres barocker Fanfaren-Pracht über die „Marseillaise“, über den elegischen Choral aus Viernes 2. Symphonie, Cortège et Litanie des Vertreters von Vierne in den 20ern, Marcel Dupré bis zum Boléro. Pierre Cochereau nahm Maß an Ravels genialem Einfall und improvisierte einen Boléro für eine Philipps-Schallplattenproduktion in den 70er Jahren. Mit dabei waren zwei Percussionisten, die dem Ganzen den bezwingenden „Drive“ gaben. In St. Peter und Paul werden Tobias Liebezeit und Ralf Zartmann die Trommelrhythmen unter den Orgelrausch von Cochereau legen.