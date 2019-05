Ratingen : Student gibt ein Orgelkonzert

Victor-Antonio Agura studiert an der Kölner Musikhochschule das Konzertfach Orgel. Foto: RP/Veranstalter

Ratingen Der Ratinger Victor-Antonio Agura spielt am Samstag in St. Peter und Paul.

(RP) Die neue Konzertreihe an der innovativen Orgel von St. Peter und Paul Ratingen steht unter dem Jahresmotto „Geheimnisse in Klängen“. Ansgar Wallenhorst, Kantor in St. Peter und Paul und künstlerischer Leiter der Orgelwelten Ratingen, hat es ausgewählt für das Programm 2019.