Ratingen : Orgelfest in St. Peter und Paul geht am Sonntag weiter

Ratingen Nach dem Pfingstfest wird das XXI. Organistival 2018 in St. Peter und Paul fortgesetzt: Am Sonntag, 27. Mai, gastiert Johann Vexo, Titularorganist an der Cathedrale von Nancy und Organist der Chororgel in Notre-Dame in Paris ein Programm mit pfingstlichem Wehen des Geistes in St. Peter und Paul.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach Johann Sebastian Bachs Fantasia super "Komm, Heiliger Geist" aus der Sammlung der Leipziger Originalhandschrift erklingt Wolfgang Amadeus Mozarts fulminante Fantasie in f-moll, die für ein mechanisches Orgelwerk in einer Uhr komponiert wurde. Die Musik des Organisten der Kathedrale von Reims, Nicolas de Grigny (1672 - 1703), hat den jungen Bach so begeistert, dass er dessen Livre d'orgue kurzerhand komplett abschrieb und so als Quelle der Inspiration für sich verbuchen konnte. Aus diesem Orgelbuch spielt Vexo die Variationen über den Pfingsthymnus Veni Creator - ein Hauch, ein Flüstern, ein Seufzen und Wehen des Heiligen Geistes als Fingerzeig Gottes, wie es im Text heißt.

Von Jehan Alain (1911 - 1940), der bei der Verteidigung vom Saumur im Zweiten Weltkrieg sein Leben ließ, zeigt die Deuxième fantaisie zwei völlig kontratsierende Elemente des Geistes: das stille innerliche Gebet und der Ausbruch wie von Feuerzungen. Den Orgelabend krönt Maurice Duruflés Triptyque "Prélude, adagio et choral varié sur le Veni Creator". Mit diesem Meisterwerk klarer Architektur, filigraner Linien und vollendeter Poesie wurde der junge Duruflé berühmt: ein Geistesblitz wahrer Kreativität, die den Weg der klangsinnlichen Musik Debussys und Ravels in die Orgelwelt bahnte.

Der Eintritt zum Konzert, das am Sonntag um 20 Uhr beginnt, ist wie immer frei. Es wird um Spenden für den Förderverein Musica sacra Ratingen gebeten.

(RP)