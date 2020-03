Pläne : Trotz Coronavirus soll die „Zelt Zeit“ steigen

Ratingen Organisatoren halten vorerst am Termin für das beliebte Volksfest fest. Eine Verschiebung sei nicht möglich.

Trotz der gegenwärtigen Coronavirus-Krise und etlichen Absagen von Veranstaltungen soll auch in diesem Jahr die „Zelt Zeit“ am grünen See in Ratingen über Pfingsten stattfinden. Vorerst halten die beiden Hauptorganisatoren des beliebten Volksfest, Bruno Schmitz und Heiner van Schwamen, an dem Termin Ende Mai (28. bis 31 Mai) fest. „Auch in diesem Jahr kann die ‚Zelt Zeit‘ mit einem attraktiven Programm aufwarten. Viele Helfer und Unterstützer sind aktiv engagiert in den Vorbereitungen“, erklären die beiden. Unter anderen steht auf der Homepage des seit 1998 veranstalteten Events in Ratingen-West, dass etwa Comedy-Größen wie die „Berliner Schnauze“ Kurt Krömer ihr Kommen angesagt haben. Auch die Kölner Musikband „Bläck Fööss“ stehen auf dem Programm. Von einem Coronavirus-bedingten Ausfall steht dort keine Silbe.