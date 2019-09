Ratingen : Ordnungsdienst stellt Drogen in Lintorf sicher

Lintorf (RP) Vier Beutel mit Marihuana und einen „Crusher“, eine Mühle zum Zerkleinern von Kräuterdrogen, stellten zwei Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) der Stadt bei einer Kontrolle am Freitagabend in Lintorf sicher.

Das Streifenteam hatte sich dorthin begeben, da sich Lintorfer Bürger über lärmende Jugendliche und achtlos weggeworfenen Müll auf der Skateranlage Am Weiher beschwert hatten. An diesem Abend hielten sich rund 20 Jugendliche auf der Anlage auf, doch kaum waren die beiden uniformierten Kräfte in ihr Blickfeld gerückt, suchten sie das Weite. Gleichzeitig warfen sie Gegenstände in die Büsche. Ordnungsdezernent Harald Filip: „Auch wenn der Drogenkonsum in die Zuständigkeit der Polizei fällt, wird der KOD nicht die Augen vor solchen Dingen verschließen.“