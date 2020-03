Gespräch : Ordnungsdienst geht auch in die Stadtteile

Polizei und Verwaltung arbeiten enger zusammen. Es gab ein Treffen zwischen der Stadt und dem neuen Chef der Polizeiwache.

Die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Ordnungsamt hat in Ratingen eine lange Tradition. „Bereits seit August 2011 gibt es einen von Stadt und Polizei unterzeichneten Kooperationsvertrag“, so Ordnungsdezernent Harald Filip. „Schon damals hatte man erkannt, dass eine gute Kooperation von Stadt und Polizei sinnvoll ist, besonders wenn die Zuständigkeiten von beiden Behörden berührt sind.“

„Ein ständiger Austausch und der verstärkte Einsatz von Doppelstreifen im gesamten Stadtgebiet sollen das subjektive Sicherheitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger spürbar erhöhen“, sagte Peter Theisen. So werden Polizei und KOD künftig nicht nur sogenannte Hotspots gemeinsam aufsuchen, sondern auch bewusst in allen Ratinger Stadtteilen präsent sein. Polizei und KOD verstehen sich als Ansprechpartner für alle Menschen und werden dahin gehen, wo sich meist viele Personen aufhalten: in die Fußgängerzone, vor Schulen, in Grünanlagen, aber auch auf Veranstaltungen wie Schützen- und Stadtfeste.