Von Feiern und Vorgaben in Heiligenhaus : Sommer beschäftigt die Ordnungshüter

Die Innenstadt mit ihren gewachsenen Parks (hier der John Steinbeck-Park) sind abends gefragteTreffpunkte. Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus Feiern draußen in Parks – dazu gibt es in Heiligenhaus reichlich Möglichkeiten. Parallel sind Ordnungsamt und Polizei gefragt. Ihr Job: Direkte Ansprache bei Bedarf und Hinweise darauf, was geht und was nicht.