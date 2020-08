Kontrollen des Ordnungsamtes : Keine groben Mängel bei Gästelisten

Jeder Restaurant-Gast muss sich mit Namen, Anschrift und Handynummer in die Liste eintragen. Foto: dpa/Carsten Rehder

Ratingen Das Ordnungsamt kontrolliert regelmäßig Gaststätten, zuletzt am Freitag.

(jün) Fake-Namen wie „Micky Maus“ auf Gästelisten in Restaurants soll es in anderen Städten schon gegeben haben. Ebenso Gaststätten, die längst keine Gästelisten mehr führen. In Ratingen dagegen scheinen sich die Gastronomen und Gäste überwiegend an die Corona-Schutzverordnungen zu halten, wie das Ordnungsamt auf Nachfrage erklärt.

Am Freitag vergangener Woche machte das Ordnungsamt Stichproben in den Gaststätten rund um den Marktplatz. Das Ergebnis: „Die große Masse hält sich an die Verordnung“. Die Gaststätten können Gästelisten vorlegen. Die Angaben werden dann vom Ordnungsamt stichprobenartig kontrolliert. Ob alle Namen auf den Gästelisten allerdings richtig sind, kann auch das Ordnungsamt nicht überprüfen. Augenfällige Fake-Namen jedenfalls wurden nicht gefunden.

Regelmäßig kontrolliert das Ordnungsamt seit Inkrafttreten der Corona-Schutzverordnungen in den Gaststätten und sucht das Gespräch mit den Gastronomen. Denn manchmal sind es nur Kleinigkeiten, die auf den Gästelisten fehlen, beispielsweise die Zeit oder die Handynummer. Probleme machen den Gastronomen auch Gäste, die sich an einen Tisch dazu setzen, nachdem sich die anderen schon in die Liste eingetragen haben.