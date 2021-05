Neue Verordnung : Ordnungsamt rät: Impfpass immer mitnehmen

Ratingen Die Mitarbeiter der Stadt kontrollieren weiterhin die Einhaltung der Corona-Schutzverordnungen, auch die Einhaltung der nächtlichen Ausgangssperre.

Am Freitag stimmte der Bundesrat den Plänen des Bundestages zu. Damit ist jetzt der Weg frei für Lockerungen für Geimpfte und Genesene. Sie können sich wieder in unbegrenzter Personenzahl treffen. Außerdem entfällt die Testpflicht für den Besuch von Geschäften oder beim Friseur. Wer seit 14 Tagen vollständig geimpft ist, muss keinen Schnelltest mehr vorweisen. Auch Personen, die bereits eine Corona-Infektion überstanden haben, dürfen neue Freiheiten genießen. Vorausgesetzt, der letzte negative PCR-Test ist mindestens 28 Tage und maximal sechs Monate alt.

Das Ratinger Ordnungsamt ist vorbereitet. „Grundsätzlich warten wir auf die nächste Verordnung und halten uns daran“, so Peter Theisen, Leiter des Ordnungsamtes. Aber wie halten die Ordnungshüter jetzt die Besucher in der Stadt auseinander? „Ich kann nur empfehlen, den Impfausweis oder die entsprechende Bescheinigung mitzuführen“, so Theisen.