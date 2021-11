Mitarbeiter in zivil : 3G-Regeln: Ordnungsamt kontrolliert Gaststätten

Ratingen (jün) Endlich wieder im Lieblingslokal essen, das haben sich während des Lockdowns viele gewünscht. Jetzt ist es wieder möglich, allerdings gelten für den Gaststättenbesuch bestimmte Regeln. Nur wer geimpft, genesen oder getestet ist, darf im Lokal Platz nehmen.

Doch nicht alle Gastronomen in Ratingen setzten diese Vorgaben immer um. „Die meisten halten sich an die Regeln, es gibt aber auch Ausnahmen“, bestätigt die Stadt Ratingen auf Anfrage. Denn um die Einhaltung der 3G-Regeln zu kontrollieren, setzt das Ordnungsamt Mitarbeiter in Zivil ein, die stichprobenartig Gaststätten in Ratingen aufsuchen. Und dabei fiel auf, dass sich nicht alle die erforderlichen Unterlagen von ihren Gästen vorlegen lassen.