Landestheater Detmold : Operetten-Seligkeit im Stadttheater

Das Landestheater Detmold gastiert mit „Der Vetter aus Dingsda“ in Ratingen.

(RP) Das Ensemble des Landestheaters Detmold gastiert am Dienstag, 18. Februar, um 20 Uhr mit der Operette „Der Vetter aus Dingsda“ von Eduard Künneke im Ratinger Stadttheater.

Die schöne, wohlhabende und fast volljährige Julia soll unter die Haube! Wenn es nach ihrem Onkel und Vormund Josse Kuhbrot geht, dann steht der künftige Ehemann schon fest: Dessen Neffe August soll es werden – damit das umfangreiche Erbe in der Familie bleibt. Julias Herz aber schlägt allein für Roderich. Schon vor sieben Jahren schwor sie ihm die Treue. Nur weilt er seitdem im Fernen Osten, in „Dingsda“, genauer gesagt, Java. Sehnsüchtig wartet Julia nun auf ihren Liebsten. Doch dann taucht am Abend ihres 18. Geburtstags ein geheimnisvoller und äußerst attraktiver Fremder auf und bringt alles durcheinander.