Ratingen : Open Air Theater im Poensgenpark

Das Kölner N.N. Theater präsentiert „Die Nibelungen“. Foto: RP/Wolfgang Weimer

Ratingen Im Rahmen der neanderland Biennale sind in Ratingen „Die Nibelungen“ zu sehen.

(RP) Vom 29. Juni bis zum 14. Juli findet die neunte neanderland Biennale statt und bietet in allen zehn Städten des Kreises Mettmann faszinierende Inszenierungen. In Ratingen wird am Donnerstag, 11. Juli, um 20 Uhr im Poensgenpark das NN-Theater Köln „Die Nibelungen“ aufführen.

Die Historie der Nibelungen ist mehr als 1500 Jahre alt und damit eine der ältesten deutschen Geschichten. Ihr Mythos wurde vielfach weiterinterpretiert: Von der mittelhochdeutschen Dichtung über Wagner und Hebbel bis hin zu Moritz Rinke wirkt diese Geschichte von Treue, Verrat und dem Ringen zweier Weltbilder und Kulturen bis heute.

Man glaubt zu wissen, wer Siegfried war, wer Hagen, Kriemhild und Brünhild, und aus welchen Gründen der sagenhafte Gast vom Niederrhein in Worms am Oberrhein ermordet wurde, der „Nibelunge“. Das NN Theater wäre nicht das NN Theater, wenn es diese phantastische Geschichte nicht von vielen Seiten – vielleicht auch von eher unbekannten – beleuchten würde.

Mit ihrem berühmten Blick fürs Komische, Tragische und Hintergründige wird der Mythos Nibelungen von alter Last, von Klischees und Vorurteilen befreit. In bekannter und bewährter Art nähert sich das NN Theater mit ihrem Regisseur George Isherwood so auch diesmal einem gewaltigen Stoff, unterstützt durch die musikalische und szenische Einbindung des Ratinger Chors HartChor Extended.