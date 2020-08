Nachmittagsvorstellungen fallen aus : Open-Air-Kino öffnet wegen Hitze nur am Abend

Ratingen Das geplante Kinderprogramm am Nachmittag fällt am kommenden Wochenende leider ersatzlos aus. Bereits gekaufte Karten können im Kino zurückgegeben werden.

Am kommenden Wochenende geht es mit dem Open-Air-Kino, dem letzten Baustein der Veranstaltungsreihe „Ratingen Erleben!“ weiter – jedoch aufgrund der Hitze etwas eingeschränkt. „Schweren Herzens haben wir uns zu Gunsten der Gesundheit der Besucher und aller Beteiligten dazu entschieden, die Kindervorführung am Samstag- und am Sonntagmittag, aufgrund der derzeit anhaltenden Hitzewelle, abzusagen.“, so Nina Bauer, Geschäftsführerin von Ratingen Marketing.

Weiterhin stattfinden werden die drei Abendvorstellungen im Open-Air-Kino am kommenden Wochenende auf dem Rathausvorplatz. Den Auftakt macht am Freitag um 19.30 Uhr der actionreiche Familienfilm „Jumanji: The Next Level“. Samstagabend lädt die RMG dann gemeinsam mit dem Kino 1 & 2 Ratingen zur Filmkomödie „Das perfekte Geheimnis“ mit Elyas M’Barek und weiterer deutscher Filmprominenz ein, eh Bradley Cooper‎ und Lady Gaga gemeinsam in „A Star Is Born“ am Sonntagabend alle ab 19.30 Uhr dahinschmelzen lassen.