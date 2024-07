An der Dorfkirche Isenbügel lässt im August das Open Air-Kino hochleben

Gezeigt werden die Filme an der Dorfkirche, Isenbügeler Straße 25, jeweils um 20 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. Den Anfang macht am Montag, 19. August, der Film „Die Wochenendrebellen“, ein deutscher Spielfilm aus dem Jahr 2022. Tags darauf läuft zur gleichen Zeit der US-Streifen „Der Gesang der Flusskrebse“. Mittwoch, 21. August läuft die französische Produktion „Geliebte Köchin“ und zum Abschluss am Donnerstag, 22. August, der Film „Ein Fest fürs Leben“.