Kultursommer in Heiligenhaus : Wendehammerkonzerte: Die Saison beginnt im Juli

Im Vorjahr kam Dudelsack-Experte Ingo Roza an die Bleibergstraße. Auch in diesem Jahr sind Dudelsack-Klänge eingeplant, diesmal beim Wendehammerkonzert mit Irene Dopp. Foto: Achim Blazy (abz)

Heiligenhaus Es geht wieder los mit dem Kulturbetrieb in Heiligenhaus, nicht alles wird, wie „vor Corona“ gewohnt, aber Fans und Publikum können sich wieder treffen.

Bevor es endlich wieder im Club, der Aula oder im Museum „Vorhang auf!“ und „Bühne frei!“ für Comedians, Bands, Sänger und weitere Künstler heißt, bringt das Kulturbüro Künstler zu den Zuhörerndirekt vor die Haustür. In der Corona-Krise sind neue Konzepte und Ideen in der Veranstaltungsbranche entstanden, so auch im Kulturbüro Heiligenhaus. Bereits im vergangenem Jahr feierte der „kleine Kultursommer“ (auch „Wendehammerkonzerte“ genannt) in Heiligenhaus Premiere.