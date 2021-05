Freizeitspaß : Online-Quizshow aus der Manege

Ratingen Mitmachen können Jugendliche und junge Erwachsene. Sie sind die Kandidaten.

(RP) Bereits zum vierten Mal überträgt das städtische Jugendzentrum Manege am Freitag, 28. Mai, ab 17.30 Uhr das „Superquiz“ live auf seinem Discordserver. Das Besondere: Das Publikum schlüpft in die Rolle der Kandidaten, jeder kann von zu Hause aus teilnehmen und gegen die anderen Zuschauer antreten. Interessierte Jugendliche und junge Erwachsene können über den Link dc.jugendzentrum-manege.de dem Server beitreten und am Freitag teilnehmen.