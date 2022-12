Studium in Heiligenhaus Campus Heiligenhaus baut sein Online-Management aus

„Die hohe Einsatzbereitschaft und die sehr gute Zusammenarbeit der Campus IT und des Studierendenservice führten zu einer nahezu reibungslosen Umstellung der Prüfungssysteme. Die Studiengänge in Heiligenhaus wurden als Pilotanwendungen ausgesucht, da sie wenig mit anderen vernetzt sind und die Anzahl der betroffenen Studierenden überschaubar ist“, so Prof. Dr. Thomas Nied-Menninger, der die Projektleitung übernommen hat. Damit können erste Erfahrungen mit dem neuen Modul am CVH gewonnen werden, bevor als nächstes am Standort Bochum die Studiengänge der Fachbereiche A und G umgestellt werden.