Aktion in Ratingen : Online-Lesungen haben viele Fans

Vor rund sechs Wochen wurde die Ratinger Vorlesestunde von Meike Paprotta-Kübler und ihrem Mann Frank ins Leben gerufen. Bis Mitte Juni geht es auf jeden Fall weiter. Wer mitmachen möchte, kann sich bewerben.

Neben dem privaten Wohnzimmer gab es viele andere „Drehorte“. So lasen zum Beispiel, um nur einige zu nennen, der ehemalige Schulleiter der Liebfrauen Schule, Johannes Steggers, im Prinzenbahnhof aus „Der kleine Prinz“ von Antoine Saint-Exupéry, Josefine Hänsel vom Jugendrat aus „Der Pfad – die Geschichte von der Flucht in die Freiheit“ von Rüdiger Bertram vor dem ehemaligen Gestapo-Gebäude in Ratingen (heute Anne-Frank-Schule) oder Dr. Christa Lambert aus ihrer Geschichte zu den Pfauen von „Haus zu Haus“, stilecht von der Wasserburg aus.

Auch der als Stadionsprecher bekannte Volker Boix hatte sich an der Aktion beteiligt. Ihm gefielen die unterschiedlichsten Aktionen, die die Menschen in der von Corona bestimmten schweren Zeit auf verschiedene Weisen unterhalten. „Heinz Hülshoff, der die Alten- und Pflegeheime besuchte und die Menschen dort unterhielt, die „Märchenstunde der ‚Roten Funken oder und die ‚Ratinger Online Vorlesestunde‘ von Meike Paprotta-Kübler sind alles tolle Sachen. Als ich mit Meike ins Gespräch kam, hat es sich so ergeben, dass ich mich auch beteiligte. Ich freue mich über die tolle Resonanz meiner Lesung, bei der über 1670 Klicks registriert wurden. Es hat dabei natürlich einen riesen Spaß gemacht in den Räumen von ‚Café Bös‘ aus ,Und die Welt war Ratingen‘ von Gabriele Hannen zu lesen“, meinte Volker Boix.