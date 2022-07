Rundfahrt mit Aufgaben : Oldtimerrallye mit Start und Ziel in Ratingen

Das Ziel ist an Schloss Linnep in Breitscheid. Foto: Veranstalter

Ratingen Zu der touristischen Ausfahrt sind historische Fahrzeuge bis Baujahr 1992 zugelassen. Die Strecke führt durch Ratingen und das Bergische Land.

Die Oldtimerrallye startet ab 10 Uhr beim Autohaus Sahm an der Boschstraße. Dort treffen ab 8 Uhr die Teilnehmer ein und bereiten sich auf den Start vor. Für Zuschauer eine gute Gelegenheit, die Fahrzeuge in Ruhe zu bewundern. Pünktlich um 10.01 Uhr startet das erste Fahrzeug.

Über landschaftlich schöne Strecken fahren die Oldtimer zur Mittagspause zum Schloss Linnep in Breitscheid. Unterwegs sind immer wieder einfache Aufgaben zu erledigen. Ab 12.30 Uhr treffen die Teilnehmer am Schloss Linnep ein. Nach der Pause geht es weiter über die kleinen kurvigen Straßen des Bergischen Landes. Langweilig wird es nie, da weitere Aufgaben zu erfüllen sind. Unter anderem eine Geschicklichkeitsprüfung auf der TÜV Rheinland Prüfstelle in Velbert sowie eine Sonderaufgabe beim Oberschlesischen Landesmuseum in Hösel kurz vor dem Ziel.