Club Heiligenhaus : Festival „KulturTandem“ startet mit einer Lesung

Heiligenhaus KulturTandem ist ein inklusives Kulturangebot des Kompetenzzentrums Selbstbestimmt Leben Düsseldorf. Die Auftritssorte wechseln. In diesem Jahr findet das Angebit im Kreis Mettmann statt.

Das Kompetenzzentrum Selbstbestimmt Leben (KSL) Düsseldorf lädt am Freitag, 23. Oktober, um 20.00 Uhr zur Lesung „Der Hans im Glück … ein Buntschatten?“ in den Club Heiligenhaus, Hülsbecker Straße 16, ein. Mit der Lesung eröffnen Axel Brauns und Olaf Reitz das inklusive Festival „KulturTandem“.

Axel Brauns, Autor und Filmemacher, liest aus seiner Biografie „Buntschatten und Fledermäuse: Leben in einer anderen Welt“. Der Autist beschreibt in seinem Werk seine Kindheit. Menschen, die ihm etwas bedeuteten, nannte er „Buntschatten“. Sie verhielten sich ruhiger und gaben ihm die Chance, Kontakt aufzunehmen. Andere blieben ihm fremd und waren „Fledermäuse“. Sie flatterten wild herum, in ihrer Gegenwart fühlte er sich nicht wohl. Der Autor gewährt einen tiefen Einblick in diese abgegrenzte, auf einer eigenen Ordnung beruhenden Welt.