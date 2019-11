Ratingen : Offenes Atelier für Demenzkranke

Das neue Angebot im Museum Ratingen startet am 6. Dezember.

(RP) Neues Angebot: Das Museum Ratingen an der Grabenstraße 21 bietet ab Freitag, 6. Dezember, regelmäßig ein offenes Atelier speziell für Menschen mit Demenz an. Das offene Atelier findet dann regelmäßig am ersten Freitag eines Monats in der Zeit von 15 bis 17 Uhr statt. Die Teilnahme ist an keine Vorbedingungen gebunden und in jedem Stadium der Demenz möglich.