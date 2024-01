Campus Heiligenhaus Vorbereitungen auf den Studienstart laufen

Zum Ende des Wintersemesters zieht Campus-Sprecherin Christina Heinrichs ein Fazit: „Wir sind sehr zufrieden mit der Annahme der neuen Studiengänge, die im Winter jetzt zum zweiten Mal angeboten wurden. Wir haben in beiden Jahren rund 100 neue Bachelorstudierende in den neuen Studiengängen Mechatronische Systeme, Angewandte Informatik, Wirtschafts- und Industrieinformatik sowie in den schon länger laufenden Angeboten Maschinenbau und Elektrotechnik begrüßen können.“