Homberg : Özgür Cebe macht Comedy im Treff

Homberg Der Kabarettist und Schauspieler gastiert am 12. Mai an der Herrnhuter Straße in Homberg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Özgür Cebe ist seit September 2009 im Bereich der Kleinkunst im gesamten deutschsprachigen Raum unterwegs. Sich selbst nennt er einen "Stand Up-Kabarettisten", weil er eine locker-flockige Mischung aus mehr hintergründigem Kabarett und sehr lustiger Comedy macht.

Wie kam er eigentlich dazu, sein künstlerisches Unwesen, auf den Brettern, die die Welt bedeuten, zu treiben? Angefangen hat er mit einer Theaterhospitanz im Theater an der Ruhr unter der Leitung von Roberto Ciulli. Von da an war er mit dem Bühnenvirus infiziert.

Zunächst wollte er Schauspieler werden und begann nach seiner Hospitanz eine private Schauspielausbildung, die er nach vier Jahren mit der Bühnenreife beendete. Danach begann eine Odyssee von TV-Rollen bis zu studentischen Filmproduktionen. Seine Rollen waren aufgrund seines orientalischen Erscheinungsbildes, um es diplomatisch zu formulieren, klischeebehaftet.



zurück

weiter

Er durfte 1997 zum ersten Mal in einer TV Produktion seine Premiere an der Seite vom legendären Harald Juhnke geben. Er blieb der Schauspielerei treu. Es führte ihn zur "Lindenstraße", zu "Alarm für Cobra 11" bis zu "Was guckst du?!". Allerdings konnte er vom Schauspielern alleine nicht leben.

Also machte er eine Umschulung zum IT-Systemkaufmann. Er schloss die Prüfung bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) erfolgreich ab und arbeitete keinen einzigen Tag in der IT-Branche. 2009 wagte er den Schritt auf die Kabarett- beziehungsweise die Comedy-Bühne.

Heute arbeitet er sporadisch als Schauspieler. Sein Fokus liegt auf dem Stand-Up. Er liebt die unmittelbare Resonanz des Publikums, weil diese direkt, sehr ehrlich und vor allem live ist.

Özgür Cebe sucht die Kommunikation - auch mit Holzköpfen. Darum hört er nicht auf zu klopfen. Wer weiß: Vielleicht öffnet ja jemand. "BORN IN THE BRD" ist sein drittes Soloprogramm, mit dem er erfolgreich durch ganz Deutschland tourt. Die Veranstaltung findet statt am kommenden Samstag, 12. Mai, um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) im Homberger Treff in Ratingen, Herrnhuter Straße 4. Der Eintritt beträgt zwölf Euro. Kartenvorverkauf: Lotto-Postagentur Tekampe, Ostring 1a in Homberg-Nord. Kartenreservierung: Inge Komossa, Tel.: 02102/51366, oder per E-Mail: "mailto: ingeborg.komossa@gmx.de"

(RP)