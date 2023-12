Heiligenhaus Heiligenhauser öffnen ihre Türen

Die Adventszeit hat begonnen, am Sonntag wurde die erste Kerze am Adventskranz entzündet. Doch wie ist das meistens mit Tannengrün umwundene, runde Gesteck überhaupt entstanden? Dieser Frage geht an diesem Montag die Suitbertusschule nach. Die katholische Bekenntnisschule Am Sportfeld ist die erste Station des Ökumenischen Stadtadventskalender.