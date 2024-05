Gute Projektideen bleiben gefragt Spitz rechnen für den Umweltschutz

„Unternehmen und Organisationen sehen sich zunehmend mitsteigenden Umwelt- und Klimaschutz-Anforderungen konfrontiert. Sie müssen daher den Spagat meistern, derartige Anforderungen zu erfüllen und dabei die Wirtschaftlichkeit im Blick zu behalten. An diesem Punkt setzt das Projekt Ökoprofit an, das ökonomischen Gewinn mit ökologischem Nutzen verknüpft. Teilnehmende Unternehmen und Organisationen werden beraten und dabei unterstützt, die eigenen Betriebsabläufe zu optimieren“, so Peter Wobbe-von Twickel, Koordinator des Projekts beim Kreis Mettmann.