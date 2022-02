Vortrag zur Ausstellung : Höseler Landesmuseum erinnert an Edith Stein

Hösel Im Rahmen der Sonderausstellung gibt es am Sonntag einen Vortrag, der das Leben und das Werk der Heiligen und Märtyrerin näher beleuchtet.

(RP) Im Rahmen der Sonderausstellung „Bewegte Leben. Oberschlesische Persönlichkeiten“, wird im Oberschlesischen Landesmuseum an der Bahnhofstraße in Hösel ein Schwerpunkt auf weibliche Biografien gelegt.

Die Philosophin und Karmelitin wurde 1891 im schlesischen Breslau als Jüdin geboren. 1942 wurde sie in Auschwitz ermordet. Nach der katholischen Taufe mit 31 Jahren folgte elf Jahre später der Eintritt in ein Kloster. 1942 wurde Edith Stein in Auschwitz ermordet. „In der katholischen Kirche wird sie als Heilige und Märtyrerin verehrt. ‚Die Patronin Europas‘ gilt zu Recht als Brückenbauerin zwischen Christen und Juden“, so Dr. Frank Mäuer, Kurator der Ausstellung.