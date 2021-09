Hösel : Marketing-Expertin für Landesmuseum

Das Oberschlesische Landesmuseum an der Bahnhofstraße in Hösel. Foto: Blazy, Achim (abz)

Hösel Dr. Hayat Wiersch startet am 1. November 2021 als Fachkraft für Kommunikation und Marketing im Oberschlesischen Landesmuseum. Die 43-Jährige bringt künftig ihre Expertise auf dem Gebiet des Museumsmanagements ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(RP/kle) Die Entscheidung ist gefallen. Es gibt eine personelle und fachliche Verstärkung: Dr. Hayat Wiersch startet am 1. November 2021 als neue Fachkraft für Kommunikation und Marketing im Oberschlesischen Landesmuseum. Die 43-Jährige bringt künftig ihre Expertise auf dem Gebiet des Museumsmanagements und der vernetzten Museumsarbeit ein. Wiersch war seit 2014 als Stellvertretende Geschäftsführerin beim Deutschen Museumsbund e.V. in Berlin tätig.

Dr. Hayat Wiersch startet am 1. November 2021 als neue Fachkraft für Kommunikation und Marketing im Oberschlesischen Landesmuseum. Foto: OSLM

Sie führte dort die interne und externe Kommunikation des Verbands und hat viele Zukunftsthemen von Museen in bundesweiten Projekten, Kampagnen und Tagungen begleitet. Weitere Stationen zuvor waren die Stiftung Museum Kunstpalast in Düsseldorf, die Kunstsammlungen und Museen Augsburg sowie die Stiftung Schloss und Park Benrath in Düsseldorf.

Info Neujustierung der Aufgaben Stelle: Die Neubesetzung der Stelle war durch Ausscheiden der Stelleninhaberin notwendig geworden und wurde gleichzeitig zu einer Neujustierung des Aufgabenbereichs genutzt, teilte das Oberschlesische Landesmuseum mit.

Seit dem Jahr 2019 war sie unter anderem beim Landesbüro für Bildende Kunst NRW in der Öffentlichkeitsarbeit und Beratung sowie als Projektleiterin für internationale Netzwerke tätig.

Die promovierte Kunsthistorikerin und Netzwerkerin übernimmt nun einen Bereich, der das Zukunftskonzept des Museums maßgeblich mit prägen wird. Das Oberschlesische Landesmuseum befindet sich inmitten eines dynamischen Prozesses der Umgestaltung.

In den kommenden Jahren stehen die Neugestaltung der Dauerausstellung und die Entwicklung einer modernen Kommunikationsstrategie an. Hierbei geht es darum, das OSLM weiter zu profilieren und die Vernetzung des Museums für die Vermittlung der vielfältigen Themen an die verschiedenen Zielgruppen stärker zu nutzen und auszubauen.

Hayat Wiersch betonte: „Das Spannende am Oberschlesischen Landesmuseum ist, dass hier brandaktuelle Themen auf dem Tisch liegen: Erinnerungskultur, Migration und Vielfalt. Unser Ziel muss es sein, diese Inhalte nun einem breiteren Publikum näher zu bringen.“

Direktorin Andrea Perlt freut sich auf die Zusammenarbeit: „Dr. Hayat Wiersch bringt nicht nur fundierte Erfahrungen in der Museums-PR und in strategischen Prozessen mit, sondern arbeitet auch seit Jahren am Puls der Zeit und kennt die Herausforderungen von Museen. Als neue Mitarbeiterin für Kommunikation und Marketing wird sie den Zukunftskurs des OSLM maßgeblich mitgestalten, das Museum auf seinem Weg hin zu einem Wissens- und Bildungsort für alle Generationen begleiten und an einer klugen und modernen Museumskommunikation mitwirken.“