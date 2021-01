Ratingen : Museum verlängert Ausstellung

Das Oberschlesische Landesmuseum bietet auf seiner Internetseite Einblicke in die Ausstellungen. Foto: Blazy, Achim (abz)

Hösel Das Oberschlesische Landesmuseum bleibt bis zum 31. Januar geschlossen. Das Team versucht derweil mit anderen Angeboten - auch digital - die schwierigen Zeiten zu überbrücken.

So wird die Doppelausstellung „Unsere Natur. Die Schönheit der Welt!“ (entstanden in Kooperation mit der Liebfrauenschule in Ratingen) und „Eine andere Welt. Planet Silesia“ der Fotografengruppe Karbon aus Oberschlesien noch zumindest bis Ende Februar verlängert – mit der Hoffnung, dass dann wieder Gäste das Museum besuchen können.