Fußball : Miles Adeoye greift im neuen Jahr wieder an

Monheim Mit einem Achillessehnenanriss beginnt für den Fußballer des 1. FC Monheim eine anderthalbjährige Leidenszeit.

Eigentlich ist es eine Aktion, wie sie in jedem Spiel zigmal vorkommt. Weit draußen an der rechten Außenlinie bekommt Miles Adeoye den Ball zugespielt, erkennt gleich, dass er viel Platz hat und schickt sich an, Tempo in Richtung gegnerischen Strafraum aufzunehmen. Doch plötzlich spürt er etwas im linken Hinterfuß und hört außerdem einen dezenten Knall – so wie es für einen Achillessehnenriss typisch ist. „Ich erinnere mich an die Situation, als wäre es gestern gewesen. Ich dachte erst, mir wäre jemand auf die Hacke getreten, aber da war überhaupt kein Gegner in der Nähe“, erzählt Adeoye. Das Relegationshinspiel um den Aufstieg in die Oberliga gegen den VfL Rhede war für den Rechtsverteidiger des FC Monheim damit natürlich sofort beendet und es sollten fast eineinhalb Jahre ins Land gehen, bis Adeoye wieder ein Pflichtspiel bestritt. Dazwischen lagen schmerzhafte Zeiten. Zeiten, in denen Geduld gefragt war und in denen es immer wieder Rückschläge geben sollte.