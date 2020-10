Corona und Schule : Ministerin stellt sich den Bürgern

Ratingen Unzureichender Zugang zu leistungsfähigen Netzen, geringe Ausstattung mit digitalen Endgeräten, mangelnder häuslicher WLAN Zugang, Fehlen von Lehrkräften – Yvonne Gebauer diskutierte in der Stadthalle.

Auf dem Podium diskutierten Vera Goncalves Cleff (Geschäftsführerin der Cleff Steuerberatung GmbH), Michaela Elek (Leiterin Einkauf IT & Digitalisierung der Qiagen GmbH), Rita Röbel (Leiterin der Gemeinschaft Hauptschule in Hürth-Kendenich) mit der Ministerin für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Yvonne Gebauer unter der Moderation der Diplom-Journalistin Sabine Ziemke über die Überwindung der Corona-Folgen im Bildungssystem und eine bessere Vorbereitung für künftige Krisenfälle.

In ihrem Impulsvortrag ging die Ministerin auf die Herausforderungen des angepassten Schulbetriebes nach dem Shutdown ein, in dem es so viel Präsenzunterricht wie möglich geben solle. Man habe, was Lernfortschritte betrifft, viele Kinder aus den unterschiedlichsten Gründen „verloren“. Präsenzunterricht sei auch wichtig für die sozialen Kontakte der Schüler. Die Ministerin verwies auch auf die digitalen Angebote, die ihr Ministerium in den letzten Monaten zum Lernen auf Distanz entwickelt hat und forderte die Teilnehmer*innen auf, sich auf der Internetseite des Ministeriums selbst ein Bild zu verschaffen.