Rheinischer Schützentag in Ratingen : Innenminister Herbert Reul spricht beim Rheinischen Schützentag

NRW-Innenminister Herbert Reul (l.) hielt zum Abschluss des Rheinischen Schützentages in der Stadthalle eine Rede. Auch Bürgermeister Klaus Pesch richtete einige Worte an die Teilnehmer. Foto: Gero Keusen

Ratingen Zum Ende des 67. Rheinischen Schützentages in Ratingen begrüßte die St. Sebastiani-Bruderschaft noch einmal prominente Besucher in der Stadthalle – unter anderem NRW-Innenminister Herbert Reul.

() Klartext sprach NRW-Innenminister Herbert Reul, der mit seinem kritisch-konstruktiven Redebeitrag die Stimmung bei den Delegierten und Schützen im großen Saal der Stadthalle getroffen hat. Am Ende des „67. Rheinischen Schützentages“ in Ratingen stand der Festakt auf dem Programm. Stefan Klett Präsident des Landessportbundes erläuterte die aktuellen Herausforderungen im Sport und besonders auch im Schießsport. Bereits am Vortag hatte Staatssekretärin Andrea Milz das besondere Engagement der Landesregierung in den Krisengebieten aber auch bei der Förderung der Sportstätten beschrieben.