Brauchtum : NRW-Innenminister bei großer Karnevalssitzung

Ratingen Stadthalle: Herbert Reul besuchte „Viva Ratingia“.

Was macht ein NRW-Innenminister, wenn er mal abschalten will? Nun, im Fall von Herbert Reul (CDU) kann das ein Abstecher in den Karneval sein. Und so war es auch: Der Politiker, der gern nach Ratingen kommt, war Gast der Sitzung Viva Ratingia in der Stadthalle, veranstaltet von den Roten Funken, die wieder ein bunte Mischung auf der Bühne präsentierten. Ein Heimspiel hatte natürlich auch das Prinzenpaar, das sich mitten im Terminmarathon befindet und dabei jede Menge Spaß hat. Für Bernd I. und Claudia II. ist ein Traum in Erfüllung gegangen: Sie regieren das närrische Volk – mit Herz und Verstand.