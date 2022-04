Kitas in Heiligenhaus : Ausschuss berät über Notprogramm für Ü-Drei-Betreuung

Heiligenhaus Der Jugendhilfeausschuss wird sich am kommenden Dienstag mit der Zukunft von Betreuungsmöglichkeiten für Kinder unter drei Jahren befassen.

(köh) Der Bedarf an U3-Betreuungsplätzen in der Stadt steigt durch den Zuzug von Familien kontinuierlich an. Hieraus leiten sich nach Auffassung der SPD-Vertreterinnen Simone Sönmez und Jana Janssen dringende Notwendigkeiten ab. Denn, so schreiben sie in einem Antrag an den Jugendhilfeausschuss (Sitzungstermin: Dienstag. 3. Mai,. 18 Uhr): „Mit Blick auf die geplanten Neubaugebiete wird der Bedarf auch mittel- bis langfristig deutlich ansteigen.“