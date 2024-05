Kampf um Notfallpraxen Ratingen Schließungspläne - „unhaltbarer Zustand“

Die geplante Schließung des St.-Marien-Krankenhauses, dem einzigen stationären Akut- und Notfallversorger in Ratingen, hat bereits zu großer Bestürzung und Sorge in der Stadtgesellschaft geführt. „Mit der Schließung der Notdienstpraxen würde Ratingen, eine Stadt mit 90.000 Einwohnern, ohne adäquate notdienstliche Versorgung dastehen. Dies ist ein unhaltbarer Zustand, der die bereits angespannte medizinische Versorgungslage erheblich verschärfen würde“, so Beyer in dem Brief an den Bundesminister.