Kultur in Ratingen : Ratinger Tragödchen lädt zu rhythmischer Reise ein

Ratingen Mit Swing, viel Groove, harmonischen und rhythmischen Entdeckungsreisen und einer unbändigen Spielfreuderockt das North-West Jazzensemble am Mittwoch, 19. März, ab 20 Uhr das Ratinger Tragödchen.

Das North-West-Jazzensemble entstand aus dem Zusammenschluss der Dozierenden des ersten Jazzworkshops Lübeck. Nach der ersten musikalischen Zusammenarbeit im Sommer 2021 sprang der musikalische Funke derart über, dass sich die Band einig war: Hier eröffnet sich ein gemeinsamer musikalischer Weg. Das Ensemble vereint sieben Musiker aus Schleswig- Holstein, Hamburg und Nordrhein-Westfalen. Martin Berner an der Trompete, Leon Sladky am Saxofon und Sophia Oster am Gesang werden ergänzt um eine swingende Rhythmsection mit Axel Fischbacher an der Gitarre, Matthie Winnitzki am Klavier, Niklas Müller am Kontrabass und Ole Seimetz am Schlagzeug. In dieser Besetzung spielt das Ensemble mal klanggewaltig, mal ganz filigran und nimmt das Tragödchen-Publikum mit auf eine immer wieder überraschende musikalische Reise. Eigenkompositionen und ein frischer Umgang mit dem Great American Songbook prägen das Repertoire des Ensembles.