Marktkauf Ratingen Marktkauf-Umbau auf der Zielgeraden

Ratingen · Seit zehn Monaten wird im ehemaligen Real-Markt am Sandbach umgebaut und saniert. Am 2. Februar will der Marktkauf seine Türen für die Kunden öffnen. Wir durften schon mal reinschauen.

16.01.2023, 16:57 Uhr

Marktleiter Carsten Möller (l.) und Daniel Pieper, Leiter für den Bereich Food, inspizieren die neuen Kassen. Foto: Achim Blazy (abz)