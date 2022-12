Sprengung in Breitscheid Noch keine Hinweise nach  Geldautomaten-Sprengung

Nach der Sprengung des Geldautomaten bei Kaufland in Breitscheid gestaltet sich die Ermittlungsarbeit des zuständigen Kriminalkommissariates offenbar schwierig. Wie Polizeisprecher Daniel Uebber auf RP-Anfrage mitteilte, gebe es nach der öffentlichen Berichterstattung noch keine Hinweise. Die Frage, ob die Täter Beute gemacht haben, wollte man aus ermittlungstaktischen Gründen nicht beantworten. Fakt sei, so Uebber, dass bei Automatensprengungen in der Regel doch einige Bürger bei der Polizei anrufen, weil sie die Detonation mitbekommen haben. Im Breitscheider Fall sei dies anders gewesen. Auch wenn die Explosion in einer Halle stattgefunden habe, so hätte man doch durchaus etwas bemerken können, so Uebber.