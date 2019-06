Ratingen : Noch freie Plätze für die Stadtranderholung

Ratingen Das Freizeit- und Betreuungsangebot richtet sich an Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren.

In den Sommerferien sind noch in folgenden Altersgruppen Plätze frei: im ersten Feriendrittel vom 15. bis 26. Juli in den Gruppen 1 (6 bis 8 Jahre), 2 (8 bis 9 Jahre), 3 (9 bis 10 Jahre) und 5 (11 bis 12 Jahre), im zweiten Feriendrittel vom 29. Juli bis 9. August in den Gruppen 1 (6 bis 9 Jahre) und 2 (10 bis 11 Jahre), im dritten Feriendrittel vom 12. bis 23. August in den Gruppen 1 (6 bis 8 Jahre), 2 (8 bis 9 Jahre), 3 (9 bis 10 Jahre), 4 (10 bis 11 Jahre) und 5 (11 bis 12 Jahre) sowie in der „Sommerzwerge“-Vorschulgruppe (5-6 Jahre).