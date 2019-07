Ratingen : Noch freie Plätze bei Ferienprogrammen

Bei der abwechslungsreichen Stadtranderholung wird der Spaß an der Bewegung groß geschrieben. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Die Stadt bietet die beliebte Stadtranderholung an. Aber auch im Oberschlesischen Landesmuseum gibt es einige Angebote für Kinder.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(jün) Die Schüler können es kaum erwarten. In wenigen Tagen beginnen die großen Ferien, doch Spätanmelder haben bei der Stadtranderholung „Sommer 2019“ noch Chancen.

Das Jugendamt bietet für folgende Altersgruppen noch freie Plätze an: im ersten Feriendrittel vom 15. bis 26. Juli in den Gruppen 1 (6 bis 8 Jahre), 2 (8 bis 9 Jahre), 3 (9 bis 10 Jahre) und 5 (11 bis 12 Jahre), im zweiten Feriendrittel vom 29. Juli bis 9. August in den Gruppen 1 (6 bis 9 Jahre) und 2 (10 bis 11 Jahre), im dritten Feriendrittel vom 12. bis 23. August in den Gruppen 1 (6 bis 8 Jahre), 2 (8 bis 9 Jahre), 3 (9 bis 10 Jahre), 4 (10 bis 11 Jahre) und 5 (11 bis 12 Jahre) sowie in der „Sommerzwerge“-Vorschulgruppe (5-6 Jahre).

Info Angebote sind auch online einsehbar Landesmuseum Die Teilnahme an dem Linolschnitt-Workshop ist kostenfrei. Der Workshop wird gefördert durch den NRW-Kulturrucksack. Anmeldungen unter mitmachen@oslm.de oder 02102 9650. Stadtranderholung Angebote sind auf der städtischen Homepage www.ratingen.de

Das Freizeit- und Betreuungsangebot richtet sich an Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren und findet in den Sommerferien jeweils montags bis freitags von 8.45 Uhr bis 16.30 Uhr statt. In städtischen Einrichtungen und Jugendherbergen werden tolle Spiel- und Bastelmöglichkeiten angeboten.

Dazu kommen noch täglich wechselnde Aktionen wie Batiken, Schminken, Fußballturniere, Tauschrallyes in der Stadt oder diverse Gruppenspiele. Zusätzlich werden zwei Mal pro Woche Ausflüge unternommen, zum Beispiel in ein entferntes Schwimmbad, einen Freizeitpark oder in den Zoo.

Treffpunkt für die Kinder ist jeden Morgen um 8.45 Uhr das Basketballfeld am Parkplatz Stadionring. Darüber hinaus setzt das Amt für Kinder, Jugend und Familie von 8 bis 8.45 Uhr und von 16.30 bis 17.15 Uhr Busse ein, um die Kinder an festgelegten Haltestellen im gesamten Stadtgebiet abzuholen und wieder zurückzubringen.

Dieses Ferienangebot (zwei Wochen) inklusive Bustransport, Eintrittsgelder bei Tagesausflügen, organisierten Spiel- und Freizeitangeboten, Betreuung und einer warmen Mahlzeit beziehungsweise Lunchpaket kostet für das erste Kind 130 Euro, ab dem zweiten Kind 95 Euro und ermäßigt 35 Euro.

Anmeldeformulare und weitere Informationen zu den Angeboten sind auf der städtischen Homepage www.ratingen.de oder im Jugendamt bei Anna Bieber, Tel. (02102) 550-5134, erhältlich.

Und auch das Oberschlesische Landesmuseum in Hösel hat im Sommer noch ein paar freie Plätze für Kinder von 6-12 Jahren jeweils in der Zeit von 14 bis 17 Uhr anzubieten. Am 16. Juli werden Naturdiorama gebastelt. Dieses Angebot richtet sich an Naturliebhaber und alle, die ihre Zeit gerne draußen verbringen. Zunächst werden viele Materialien aus der Natur gesammelt, von Blättern, über Steine bis hin zu bunten Blumen. Daraus wird anschließend ein eigenes Diorama gestaltet, so wie man sich seinen Lieblingsort in der Natur vorstellt.

Am 23. Juli ist Fimo-Zeit. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte: spannende Geschichten des Lieblingshelden, Highlights eines aufregenden Spieles, Ausschnitte aus einem Märchen oder eine Postkarte aus deinem Traumurlaub. In diesem Workshop wird ein Bild aus Modelliermasse frei nach der eigenen Lieblingsgeschichte oder Idee gestaltet.

An Jugendliche von 12-16 Jahren: richtet sich das Angebot ArtLAB am 30. Juli. Dahinter verbirgt sich ein Linolschnitt- und -druckworkshop. Nach einer kurzen Einführung in die Linolschnitt-Technik geht es auch schon los. Das Lieblingstiert wird geschabt, gekratzt und in die Linolplatte geschnitten. Danach wird gedruckt und das Motiv zu Papier gebracht. Der Workshop ist ein Angebot im Rahmen des NRW-Kulturrucksacks.